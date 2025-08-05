Exposition Beneka, Trois Petits Points et le Bois d’Exa Kaysersberg Vignoble

Exposition Beneka, Trois Petits Points et le Bois d’Exa Kaysersberg Vignoble mardi 5 août 2025.

Exposition Beneka, Trois Petits Points et le Bois d’Exa

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-05 11:00:00

fin : 2025-08-17 19:00:00

Date(s) :

2025-08-05 2025-08-18

Venez découvrir les créations de trois artisans alsaciens. Des bijoux colorées en pâte fimo, des créations textiles de qualité et une variété d’objets tournés en bois.

Dominique Kozdras, avec sa marque Beneka, expose ses créations en pâte fimo. Découvrez ses colliers, boucles d’oreilles, sautoirs, bagues ou encore d’autres réalisations colorées… idéal pour offrir ou se faire plaisir.

Elisabeth Devos confectionne des ouvrages textiles griffés Les Trois Petits Points, utiles, ludiques et originaux, pour enfant et adulte. Ces réalisations sont uniques et créees avec des matériaux régionaux et labellisés afin de garantir la qualité.

Jean-Michel Leis attiré par le travail du bois est un autodidacte du tournage sur bois. Venez découvrir sa passion et ses réalisations boîtes, animaux, stylos, lampes,… 0 .

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

Come and discover the creations of three Alsatian artisans. Colorful Fimo jewelry, high-quality textile creations and a variety of wood-turned objects.

German :

Entdecken Sie die Kreationen von drei elsässischen Kunsthandwerkern. Farbenfroher Schmuck aus Fimo-Paste, hochwertige Textilkreationen und eine Vielfalt an gedrechselten Holzobjekten.

Italiano :

Venite a scoprire le creazioni di tre artigiani alsaziani. Gioielli colorati in argilla Fimo, creazioni tessili di alta qualità e una varietà di oggetti in legno tornito.

Espanol :

Venga a descubrir las creaciones de tres artesanos alsacianos. Joyas de colores en arcilla Fimo, creaciones textiles de gran calidad y diversos objetos torneados en madera.

L’événement Exposition Beneka, Trois Petits Points et le Bois d’Exa Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-08-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg