Drôme

Exposition Benjamin Bechet Librairie Mosaïque Die

Samedi 2025-06-28

2025-08-02

2025-06-28

Exposition des photographies de Benjamin Bechet issues de son dernier ouvrage Le Clan paru aux éditions André Frère.

Librairie Mosaïque 35 Rue Camille Buffardel

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 01 93 contact@librairiemosaique.fr

English :

Exhibition of Benjamin Bechet’s photographs from his latest book, Le Clan, published by André Frère.

German :

Ausstellung der Fotografien von Benjamin Bechet aus seinem neuesten Buch Le Clan, das im Verlag André Frère erschienen ist.

Italiano :

Mostra di fotografie di Benjamin Bechet tratte dal suo ultimo libro, Le Clan, pubblicato da André Frère.

Espanol :

Exposición de fotografías de Benjamin Bechet extraídas de su último libro, Le Clan, publicado por André Frère.

