Exposition : Benjamin Chaussemiche, un architecte de tradition classique, un architecte fondateur de Hauteville-Plage Office de tourisme Hauteville-sur-Mer vendredi 19 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Benjamin Chaussemiche (1864-1945), architecte Grand prix de Rome, a été un des architectes fondateurs de la station balnéaire de Hauteville sur mer et son oeuvre caractéristique est représentée par cinq châlets originaux qui ont été construits en 1910 et continuent à contribuer au patrimoine architectural de la commune.

Office de tourisme 30 avenue de l’Aumesle, 50590 Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer 50590 Hauteville-sur-Mer – Plage Manche Normandie 02 33 19 08 10 Parking à proximité

Accès PMR

