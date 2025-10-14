Exposition Benjamin Reiss Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Exposition Benjamin Reiss Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau mardi 14 octobre 2025.

Exposition Benjamin Reiss

Du 14/10 au 02/11/2025 du lundi au vendredi.

Pendant les horaires d’ouverture du Centre Culturel. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-10-14

fin : 2025-11-02

2025-10-14

Un duo pour une exposition !

Benjamin Reiss s’associe avec Lilosome pour une exposition à découvrir. Le premier excelle dans les dessins à l’encre, le second dans les aquarelles. .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

