Exposition Benjamin Reiss Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Du 14/10 au 02/11/2025 du lundi au vendredi.
Pendant les horaires d’ouverture du Centre Culturel. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Un duo pour une exposition !
Benjamin Reiss s’associe avec Lilosome pour une exposition à découvrir. Le premier excelle dans les dessins à l’encre, le second dans les aquarelles. .
Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr
