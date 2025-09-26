Exposition Benoît de Roux Vézelay
Exposition Benoît de Roux Vézelay vendredi 26 septembre 2025.
Exposition Benoît de Roux
Maison Jules-Roy Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 14:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
Date(s) :
2025-09-26
Exposition Benoît de Roux. Peintures. Vernissage le vendredi 26 septembre à 18h. Ouverture au public du vendredi au dimanche, 14h-18h. .
Maison Jules-Roy Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 74 09
English : Exposition Benoît de Roux
German : Exposition Benoît de Roux
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition Benoît de Roux Vézelay a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme du Grand Vézelay