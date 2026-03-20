Exposition Benoît Guérin Du geste à la matière Celles-sur-Belle
Exposition Benoît Guérin Du geste à la matière Celles-sur-Belle mardi 7 avril 2026.
Exposition Benoît Guérin Du geste à la matière
12 rue des Halles Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-07
L’artiste Benoît Guérin expose ses toiles dans la salle du pilier de l’Abbaye Royale. .
12 rue des Halles Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 32 92 28 emilie.abbayecelles@gmail.com
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L’événement Exposition Benoît Guérin Du geste à la matière Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pays Mellois