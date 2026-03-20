Exposition Benoît Guérin Du geste à la matière

12 rue des Halles Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-07

L’artiste Benoît Guérin expose ses toiles dans la salle du pilier de l’Abbaye Royale. .

12 rue des Halles Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 32 92 28 emilie.abbayecelles@gmail.com

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English :

L’événement Exposition Benoît Guérin Du geste à la matière Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pays Mellois