EXPOSITION BERNARD BOSSION MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon
MAISON DU CURISTE Cours des Quinconces Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Début : 2025-09-02 10:30:00
fin : 2025-09-13 12:30:00
2025-09-02
Peintures et sculptures.
Je peins et sculpte surtout à l’instinct. Mon ressenti est attiré et attisé par les couleurs et les matières. Influencé par plusieurs artistes, je cherche à faire évoluer mon travail en m’essayant à plusieurs techniques la peinture, les sculptures en argile, pierre calcaire, marbre et bronze suivent le prolongement de mes pensées et émotions. J’explore donc différents modes d’expression, refusant de me limiter à un seul langage artistique. “Mes oeuvres, je les offre à votre regard comme un présent. Elles existent lorsque nous les partageons ensemble.” .
MAISON DU CURISTE Cours des Quinconces Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@mairie-luchon.fr
English :
Paintings and sculptures.
German :
Gemälde und Skulpturen.
Italiano :
Dipinti e sculture.
Espanol :
Pinturas y esculturas.
