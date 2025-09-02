EXPOSITION BERNARD BOSSION MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION BERNARD BOSSION

MAISON DU CURISTE Cours des Quinconces Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-09-02 10:30:00

fin : 2025-09-13 12:30:00

2025-09-02

Peintures et sculptures.

Je peins et sculpte surtout à l’instinct. Mon ressenti est attiré et attisé par les couleurs et les matières. Influencé par plusieurs artistes, je cherche à faire évoluer mon travail en m’essayant à plusieurs techniques la peinture, les sculptures en argile, pierre calcaire, marbre et bronze suivent le prolongement de mes pensées et émotions. J’explore donc différents modes d’expression, refusant de me limiter à un seul langage artistique. “Mes oeuvres, je les offre à votre regard comme un présent. Elles existent lorsque nous les partageons ensemble.” .

MAISON DU CURISTE Cours des Quinconces Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@mairie-luchon.fr

English :

Paintings and sculptures.

German :

Gemälde und Skulpturen.

Italiano :

Dipinti e sculture.

Espanol :

Pinturas y esculturas.

