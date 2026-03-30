Exposition Bernard de Clairvaux

Salle des Fêtes Bréviandes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 09:00:00

fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :

2026-04-08

La salle des fêtes de Bréviandes accueille une exposition consacrée à Bernard de Clairvaux, figure majeure du XIIᵉ siècle et fondateur de l’abbaye de Abbaye de Clairvaux.

Composée de 40 kakémonos richement documentés et prêtée par les Archives départementales de l’Aube, cette exposition retrace le parcours exceptionnel de ce moine cistercien son engagement spirituel, son influence religieuse et politique en Europe, son rôle dans l’essor de l’ordre cistercien ainsi que son impact durable sur l’histoire médiévale.

À travers textes, reproductions de documents et illustrations, le public est invité à découvrir la vie et l’héritage d’un homme qui a profondément marqué son époque.

Une immersion passionnante au cœur du Moyen-Âge, accessible à tous ! .

Salle des Fêtes Bréviandes 10450 Aube Grand Est +33 3 25 49 29 78 contact@mediatheque-breviandes.fr

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L’événement Exposition Bernard de Clairvaux Bréviandes a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne