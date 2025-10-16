EXPOSITION BERNARD FAUCONNIER Parc Thermal Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION BERNARD FAUCONNIER

Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-10-16 10:30:00

fin : 2025-10-31 12:30:00

2025-10-16

Peintures

Au début de ma retraite je me suis passionné pour la peinture et sans avoir pris de cours, j’ai laissé libre mon imagination et mon inspiration dans une technique de peinture abstraite sur toile. J’utilise de la peinture acrylique en me servant de différents couteaux et rouleaux, en y incorporant de la matière (poudre de pierre, amas de peinture, résine). Mes différentes toiles mesurent environ 50/70 et 60/90 cm. .

Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@mairie-luchon.fr

