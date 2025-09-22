Exposition Bernard Merle Rue de la Comète Valence

Rue de la Comète Maison du gardien Parc Jouvet Valence Drôme

Début : 2025-09-22

fin : 2025-09-28

2025-09-22

Cette exposition donnera à découvrir les créations du peintre Bernard Merle, qui partage au spectateur son univers figuratif.

Une peinture qui oscille entre mythe et réalité, entre le théâtral et l’intime, une peinture de l’aube ou du crépuscule …

Rue de la Comète Maison du gardien Parc Jouvet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 95 21 49

English :

This exhibition showcases the work of painter Bernard Merle, who shares his figurative universe with the viewer.

A painting « that oscillates between myth and reality, between the theatrical and the intimate, a painting of dawn or dusk »?

German :

In dieser Ausstellung können Sie die Werke des Malers Bernard Merle entdecken, der den Betrachter an seiner figurativen Welt teilhaben lässt.

Eine Malerei, « die zwischen Mythos und Realität, zwischen Theatralischem und Intimem schwankt, eine Malerei der Morgendämmerung oder der Dämmerung »?

Italiano :

Questa mostra è un’occasione per scoprire le creazioni del pittore Bernard Merle, che condivide con lo spettatore il suo universo figurativo.

Una pittura che « oscilla tra mito e realtà, tra teatro e intimità, una pittura dell’alba o del tramonto »?

Espanol :

Esta exposición es una oportunidad para descubrir las creaciones del pintor Bernard Merle, que comparte su universo figurativo con el espectador.

Una pintura que « oscila entre el mito y la realidad, entre lo teatral y lo íntimo, una pintura del alba o del crepúsculo »?

