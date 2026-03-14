Exposition | BERNIE Peinture Salle Cadix Eymet

Exposition | BERNIE Peinture

Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-22

Bernadette Papin, de son pseudo Bernie, est née en 1951 à Bordeaux, et évolue à Paris, dans la création de costumes de théâtre.

Elle passe ensuite une grande partie de sa vie active dans le sud-ouest. En 2012, elle découvre le pastel, technique qui la fascine et qui lui permet de s’exprimer pleinement. Pour ses Paysages, elle s’inspirera de sa région, le bassin d’Arcachon, et l’océan, ainsi que les vieilles rues de Bordeaux, Périgueux, Bergerac, Sarlat etc.…

Le pastel lui permet avec bonheur de réaliser tous ses coups de cœur. .

Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine berniepapin@gmail.com

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English : Exposition | BERNIE Peinture

L’événement Exposition | BERNIE Peinture Eymet a été mis à jour le 2026-03-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides