Exposition Bestiaire arctique Médiathèque Charles de la Morandière Granville
Exposition Bestiaire arctique Médiathèque Charles de la Morandière Granville jeudi 13 novembre 2025.
Exposition Bestiaire arctique
Médiathèque Charles de la Morandière 4 Rue Clément Desmaisons Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-13
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-13
Par Pierre Auzias, artiste peintre et auteur de Trente-sept histoires d’Uummannaq
Une série de dessins originaux sur la faune d’Uummannaq, par Pierre Auzias qui a vécu 16 ans au Groenland et s’est particulièrement intéressé à la relation des habitants avec le monde animal, essentiel à leur qualité de vie .
Présentation de son livre, catalogue de l’exposition.
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque Charles de la Morandière 4 Rue Clément Desmaisons Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 34 09 mediatheque@ville-granville.fr
English : Exposition Bestiaire arctique
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition Bestiaire arctique Granville a été mis à jour le 2025-10-21 par OTGTM BIT Granville