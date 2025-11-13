Exposition Bestiaire arctique Médiathèque Charles de la Morandière Granville

Exposition Bestiaire arctique Médiathèque Charles de la Morandière Granville jeudi 13 novembre 2025.

Exposition Bestiaire arctique

Médiathèque Charles de la Morandière 4 Rue Clément Desmaisons Granville Manche

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-13

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-13

Par Pierre Auzias, artiste peintre et auteur de Trente-sept histoires d’Uummannaq

Une série de dessins originaux sur la faune d’Uummannaq, par Pierre Auzias qui a vécu 16 ans au Groenland et s’est particulièrement intéressé à la relation des habitants avec le monde animal, essentiel à leur qualité de vie .

Présentation de son livre, catalogue de l’exposition.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque Charles de la Morandière 4 Rue Clément Desmaisons Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 34 09 mediatheque@ville-granville.fr

