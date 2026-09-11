Informations pratiques

Bourges

Exposition : BESTIAIRE | Étienne Friess

Allée René Ménard Bourges Cher

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 14:00:00

fin : 2027-01-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03

Le festival Bulleberry revient pour une nouvelle édition.

Pendant deux jours, le public est invité à découvrir toute la richesse de la bande dessinée à travers un programme réunissant 38 auteurs, 6 expositions et 10 animations. Une belle occasion de plonger dans différents univers graphiques et de profiter d’un rendez-vous culturel incontournable à Bourges.

Venez découvrir l’univers d’Etienne Friess. 5.5 .

Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 38 04 joel.martinat@wanadoo.fr

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English :

The Bulleberry Festival is back for another %E9dition.

L’événement Exposition : BESTIAIRE | Étienne Friess Bourges a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BOURGES