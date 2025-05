Exposition « Bestiaire » – Granville, 15 mai 2025 07:00, Granville.

Manche

Exposition « Bestiaire » 33 Rue Saint-Jean Granville Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-15

fin : 2025-06-15

2025-05-15

L’exposition présente deux artistes, Joséphine PANNARD, peintre de l’abstraction, onirique et poétique, et Sophie MARTIN, sculptrice animalière de terre, raku et bronze. Deux artistes, deux interprétations de la nature, entre rêve et réalité.

Le Bestiaire, pour une représentation sensible du règne animal en sculpture, et pour son évocation subtile en peinture.

le matin de 11h à 13h et l’après-midi de 14h30 à 18h30

le matin de 11h à 13h et l’après-midi de 14h30 à 18h30 .

33 Rue Saint-Jean

Granville 50400 Manche Normandie +33 7 68 24 68 36

English : Exposition « Bestiaire »

The exhibition presents two artists, Joséphine PANNARD, a dreamlike, poetic painter of abstraction, and Sophie MARTIN, an animal sculptor in clay, raku and bronze. Two artists, two interpretations of nature, between dream and reality.

Le Bestiaire, for a sensitive representation of the animal kingdom in sculpture, and for its subtle evocation in painting.

Opening hours

mornings from 11am to 1pm and afternoons from 2:30pm to 6:30pm

German :

Die Ausstellung stellt zwei Künstlerinnen vor: Josephine PANNARD, eine Malerin der Abstraktion, traumhaft und poetisch, und Sophie MARTIN, eine Tierbildhauerin aus Ton, Raku und Bronze. Zwei Künstlerinnen, zwei Interpretationen der Natur, zwischen Traum und Wirklichkeit.

Le Bestiaire, für eine sensible Darstellung des Tierreichs in der Skulptur und für seine subtile Beschwörung in der Malerei.

Öffnungszeiten:

vormittags von 11:00 bis 13:00 Uhr und nachmittags von 14:30 bis 18:30 Uhr

Italiano :

La mostra presenta due artiste, Joséphine PANNARD, pittrice astratta, onirica e poetica, e Sophie MARTIN, scultrice di animali che lavora in argilla, raku e bronzo. Due artiste, due interpretazioni della natura, tra sogno e realtà.

Le Bestiaire, per la sensibile rappresentazione del regno animale in scultura e per la sua sottile evocazione in pittura.

Orari di apertura

mattina dalle 11.00 alle 13.00 e pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30

Espanol :

La exposición presenta a dos artistas, Joséphine PANNARD, pintora abstracta, onírica y poética, y Sophie MARTIN, escultora de animales que trabaja la arcilla, el raku y el bronce. Dos artistas, dos interpretaciones de la naturaleza, entre sueño y realidad.

Le Bestiaire, por una representación sensible del reino animal en escultura, y por su sutil evocación en pintura.

Horario de apertura

mañanas de 11.00 a 13.00 h. y tardes de 14.30 a 18.30 h

