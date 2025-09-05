Exposition « Bêtes et (pas si) méchants » Place Saint-Armel Plouharnel
Exposition « Bêtes et (pas si) méchants » Place Saint-Armel Plouharnel vendredi 5 septembre 2025.
Exposition « Bêtes et (pas si) méchants »
Place Saint-Armel Médiathèque Plouharnel Morbihan
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-25
2025-09-05
Les hyènes et les chauve-souris, les araignées et les requins, les loups et les vautours… Tous ces animaux sont les mal-aimés des histoires et les méchants des films d’animation.
Mais qui sont-ils dans la vraie vie ? Comment élèvent-ils leurs petits ? Que mangent-ils ?
Sont-ils vraiment dangereux ?
Exposition à voir, en accès libre, aux jours et horaires habituels d’ouverture de la médiathèque .
Place Saint-Armel Médiathèque Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 45 04
