Exposition « Bêtes et (pas si) méchants » Place Saint-Armel Plouharnel

Place Saint-Armel Médiathèque Plouharnel Morbihan

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-25

2025-09-05

Les hyènes et les chauve-souris, les araignées et les requins, les loups et les vautours… Tous ces animaux sont les mal-aimés des histoires et les méchants des films d’animation.

Mais qui sont-ils dans la vraie vie ? Comment élèvent-ils leurs petits ? Que mangent-ils ?

Sont-ils vraiment dangereux ?

Exposition à voir, en accès libre, aux jours et horaires habituels d’ouverture de la médiathèque .

Place Saint-Armel Médiathèque Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 45 04

