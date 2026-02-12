Exposition Bhetiyo rencontres du Népal La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque
Exposition Bhetiyo rencontres du Népal
La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque Calvados
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-17
fin : 2026-03-29
De Thiphaine Desmonts
Après avoir cultivé son regard sur les plages normandes, Thyphaine vous invite à un voyage immobile mais profondément humain.
L’exposition Bhetiyo, rencontres du Népal est le prolongement de sa quête de naturel. À travers son objectif, elle ne se contente pas de photographier des paysages ; elle immortalise des rencontres (Bhetiyo), des sourires spontanés et des fragments de vie saisis au cœur de l’Himalaya .
La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 23 92
English : Exposition Bhetiyo rencontres du Népal
By Thiphaine Desmonts
