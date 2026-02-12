Exposition Bhetiyo rencontres du Népal La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque

Exposition Bhetiyo rencontres du Népal

La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-17

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-02-17

De Thiphaine Desmonts

Après avoir cultivé son regard sur les plages normandes, Thyphaine vous invite à un voyage immobile mais profondément humain.

L’exposition Bhetiyo, rencontres du Népal est le prolongement de sa quête de naturel. À travers son objectif, elle ne se contente pas de photographier des paysages ; elle immortalise des rencontres (Bhetiyo), des sourires spontanés et des fragments de vie saisis au cœur de l’Himalaya .

La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 23 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Bhetiyo rencontres du Népal

By Thiphaine Desmonts

L’événement Exposition Bhetiyo rencontres du Népal Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Terre d’Auge Tourisme