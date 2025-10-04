Exposition Bibliothèque De Pleudihen-Sur-Rance Pleudihen-sur-Rance

Exposition Bibliothèque De Pleudihen-Sur-Rance Pleudihen-sur-Rance samedi 4 octobre 2025.

Exposition Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque De Pleudihen-Sur-Rance Côtes d’Armor

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Rencontre avec Brigitte Hesry-Ryder

Venez rencontrer Brigitte Hesry-Ryder, peintre amateur, et plongez dans son univers riche et coloré. Découvrez la diversité de ses œuvres et laissez-vous inspirer par sa créativité et sa passion pour la peinture.

Bibliothèque De Pleudihen-Sur-Rance RUE DES CAMELIAS 22690 Pleudihen-sur-Rance Pleudihen-sur-Rance 22690 Côtes d’Armor Bretagne 0296882055 https://lirici.dinan-agglomeration.fr/

Rencontre avec Brigitte Hesry-Ryder

Ministère de la Culture