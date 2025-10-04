Exposition Bibliothèque De Pleudihen-Sur-Rance Pleudihen-sur-Rance
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00
Rencontre avec Brigitte Hesry-Ryder
Venez rencontrer Brigitte Hesry-Ryder, peintre amateur, et plongez dans son univers riche et coloré. Découvrez la diversité de ses œuvres et laissez-vous inspirer par sa créativité et sa passion pour la peinture.
Bibliothèque De Pleudihen-Sur-Rance RUE DES CAMELIAS 22690 Pleudihen-sur-Rance Pleudihen-sur-Rance 22690 Côtes d’Armor Bretagne 0296882055 https://lirici.dinan-agglomeration.fr/
Ministère de la Culture