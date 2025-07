Exposition BIENNALE au Bicéphale Trentels

Exposition BIENNALE au Bicéphale Trentels samedi 12 juillet 2025.

Exposition BIENNALE au Bicéphale

440 avenue de la République Trentels Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 15:00:00

fin : 2025-09-07 19:00:00

Date(s) :

2025-07-12

La Bicéphale organise sa troisième biennale et présente les œuvres de la céramiste Pauline Jurquet et du peintre Benoit Rouer sur le lieu de vie et de travail dans le village de Trentels.

La Bicéphale organise sa troisième biennale et présente les œuvres de la céramiste Pauline Jurquet et du peintre Benoit Rouer sur le lieu de vie et de travail dans le village de Trentels. .

440 avenue de la République Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 68 69 51 lebicephale2018@gmail.com

English : Exposition BIENNALE au Bicéphale

Exhibition and Workshop Architecture, La Terre un Grand Cru(e)

Coating and sgraffito workshop on Saturday March 1 at 2 p.m. with Philippe Lepage.

German : Exposition BIENNALE au Bicéphale

La Bicéphale organisiert ihre dritte Biennale und präsentiert die ?uvres der Keramikerin Pauline Jurquet und des Malers Benoit Rouer an ihrem Lebens- und Arbeitsort im Dorf Trentels.

Italiano :

La Bicéphale organizza il suo terzo evento biennale, presentando il lavoro della ceramista Pauline Jurquet e del pittore Benoit Rouer nel villaggio di Trentels, dove vivono e lavorano.

Espanol : Exposition BIENNALE au Bicéphale

La Bicéphale celebra su tercera bienal presentando la obra de la ceramista Pauline Jurquet y del pintor Benoit Rouer en el pueblo de Trentels, donde viven y trabajan.

L’événement Exposition BIENNALE au Bicéphale Trentels a été mis à jour le 2025-07-02 par OT Fumel Vallée du Lot