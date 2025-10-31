Exposition Biennale d’artistes marignanais Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud Marignane

Exposition Biennale d’artistes marignanais

Du 24/02 au 21/03/2026 le samedi.

Horaires d’ouverture

– Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h Samedi de 9h à 12h.

Vernissage samedi 28 février à 11h30. Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane Bouches-du-Rhône

Biennale d’artistes marignanais. Ils exposent leurs œuvres (peinture, photographie, sculpture, vitrail, céramique, poterie) au musée des arts et traditions populaires, Albert Reynaud, aux heures d’ouverture.

Vous êtes attendus nombreux.

Une des salles du musée a été aménagée en un espace d’expositions temporaires et des expos d’art y sont désormais régulièrement organisées.

C’est l’occasion de faire une très belle visite culturelle. .

Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur museemarignane.tradition@gmail.com

English :

Biennial event for artists from Marignane. They are exhibiting their work (painting, photography, sculpture, stained glass, ceramics, pottery) at the Musée des Arts et Traditions Populaires, Albert Reynaud, during opening hours.

We look forward to seeing you there.

German :

Biennale von Künstlern aus Marignano. Sie stellen ihre Werke (Malerei, Fotografie, Skulptur, Glasmalerei, Keramik, Töpferei) im Musée des arts et traditions populaires, Albert Reynaud, während der Öffnungszeiten aus.

Sie werden zahlreich erwartet.

Italiano :

Evento biennale per gli artisti di Marignane. Essi esporranno le loro opere (pittura, fotografia, scultura, vetrate, ceramica, vasellame) presso il Musée des Arts et Traditions Populaires, Albert Reynaud, durante gli orari di apertura.

Vi aspettiamo numerosi.

Espanol :

Evento bienal para artistas de Marignane. Expondrán sus obras (pintura, fotografía, escultura, vidrieras, cerámica, alfarería) en el Musée des Arts et Traditions Populaires, Albert Reynaud, en horario de apertura.

Se espera la asistencia de muchos de ustedes.

