Exposition Biens Venus ! Animal Design Châteaudun

Pour Biens Venus ! le château de Châteaudun propose une sélection de créations de designers issues de la collection du Centre National des Arts Plastiques, ayant en commun un rapport à l’animal.

Certaines pièces empruntent directement les formes du monde animal tandis que d’autres interrogent notre relation aux animaux en nous invitant à adopter leurs points de vue. Ces pièces sont autant d’animaux qui peuplent l’aile Longueville du monument et coexistent sous des formes hybrides, rappelant l’imaginaire surréaliste.

Tout au long de l’année 2025, la manifestation Biens Venus ! invite la création contemporaine au cœur de sept monuments emblématiques du patrimoine français afin de tisser un dialogue inédit entre des œuvres contemporaines et l’histoire et l’architecture des monuments qui les accueillent.

Exposition visible aux horaires d’ouverture habituels du château de Châteaudun.

Entrée aux tarifs habituels du monument. .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

For Biens Venus! the Château de Châteaudun presents a selection of designer creations from the collection of the Centre National des Arts Plastiques, all of which share a common relationship with animals.

Für Biens Venus! zeigt das Schloss Châteaudun eine Auswahl von Designerkreationen aus der Sammlung des Centre National des Arts Plastiques, denen eine Beziehung zum Tier gemeinsam ist.

Per Biens Venus! lo Château de Châteaudun presenta una selezione di creazioni di design della collezione del Centre National des Arts Plastiques, tutte accomunate dal legame con gli animali.

Con motivo de ¡Biens Venus!, el castillo de Châteaudun presenta una selección de creaciones de diseñadores de la colección del Centre National des Arts Plastiques, todas ellas relacionadas con los animales.

