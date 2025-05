Exposition Bienvenue à Souris-Ville Les souris d’Odile Bailloeul – Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine, 13 juin 2025 10:00, Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine.

2025-06-13 10:00:00

2025-06-15 18:00:00

2025-06-13

Faites un voyage inoubliable dans une minuscule ville, qui ne figure que sur les cartes au trésor…

Si I’artiste Odile Bailloeul a de nombreux moyens d’expression design textile, peinture, illustration jeunesse … C’est dans le monde imaginaire de Souris-Ville qu’elle vous invite cette fois-ci.

Inspirée par l’univers de Beatrix Potter et des dessinateurs anglais qui ont mis à l’honneur des animaux familiers dans leurs histoires pleines de charme, Odile a créé des personnages aux personnalités attachantes qui évoluent dans un univers à leur échelle.

Petit à petit le bourg de Souris-Ville s’est agrandi… Il a fini par quitter l’atelier de l’artiste pour s’installer dans un ancien magasin de Saint-Martin- Lars-en-Sainte-Hermine, rénové en son honneur.

Destiné à illustrer ses publications jeunesse, l’environnement des souris fourmille de détails ! Magasins, école, ateliers, square, réserves, musée, théâtre et même tronc d’arbre aménagé permettent aux 200 petits habitants du lieu de mener une vie joyeuse et bien remplie !

Si vous avez gardé une âme d’enfant (ou si vous en êtes un!) vous essaierez de résoudre les énigmes proposées par Harry Patte-de-bois, vous chercherez les 8 personnages cachés dans ce décor plein de fantaisie, vous aurez plaisir à découvrir les histoires qui y naissent, vous noterez les recettes du petit chef Honoré sur son plateau télé et vous resterez bouche bée devant les collections scientifiques de Joséphine Lépinard…

A cette occasion l’atelier d’Odile Bailloeul sera ouvert (à150m) .

2 Rue des Grands Bois

Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 49 13 77 odilebailloeul@gmail.com

