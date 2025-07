Exposition Bijoux et objets en cuir Kaysersberg Vignoble

Venez découvrir les magnifiques créations uniques de deux artisans: les bijoux en verre de Christian Clevenot et la maroquinerie de l’Atelier Cuir Millotte Colin.

Des magnifiques bijoux en verre mais aussi de beaux objets décoratifs. Venez découvrir l’excellent travail de Christian Clevenot créateur réputé dans le domaine la verrerie et de la cristallerie.

Atelier Cuir Millotte Colin, maroquinier artisanal, propose des objets en cuir alliant fonctionnalité, robustesse et esthétique.

Une sublime exposition à ne pas manquer dans un cadre exceptionnel. 0 .

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

Come and discover the magnificent, one-of-a-kind creations of two craftsmen: glass jewelry by Christian Clevenot and leather goods by Atelier Cuir Millotte Colin.

German :

Entdecken Sie die wunderschönen und einzigartigen Kreationen zweier Kunsthandwerker: Glasschmuck von Christian Clevenot und Lederwaren aus dem Atelier Cuir Millotte Colin.

Italiano :

Venite a scoprire le magnifiche e uniche creazioni di due artigiani: i gioielli in vetro di Christian Clevenot e la pelletteria dell’Atelier Cuir Millotte Colin.

Espanol :

Venga a descubrir las magníficas y únicas creaciones de dos artesanos: las joyas de vidrio de Christian Clevenot y la marroquinería del Atelier Cuir Millotte Colin.

