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Exposition bilingue Français-Occitan « Occitània Millenària : 1000 ans de culture occitane », Salle polyvalente, Montels

samedi 19 septembre 2026 · Salle polyvalente · Montels

Exposition bilingue Français-Occitan « Occitània Millenària : 1000 ans de culture occitane », Salle polyvalente, Montels

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Rue des écoles 34310 Montels
Ville
34310 Montels
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Exposition bilingue Français-Occitan « Occitània Millenària : 1000 ans de culture occitane » 19 et 20 septembre Salle polyvalente Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition « Occitània Millenària » vous invite à découvrir les périodes, les territoires et les expressions vivantes qui composent, parmi tant d’autres, la riche diversité du patrimoine occitan.
Elle s’articule autour de trois thématiques complémentaires : l’histoire culturelle, une mosaïque d’œuvres et des portraits de personnalités emblématiques de l’histoire et de la culture occitanes.
Cette exposition a été conçue par le CIRDOC, avec le conseil linguistique et la traduction de Xavier Bach. Elle est organisée par l’association Capestang + 1000 ans d’histoire dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026.

Renseignements au 06 89 52 07 60.
moretti.christine@gmail.com

Salle polyvalente Rue des écoles 34310 Montels Montels 34310 Hérault Occitanie 04 67 93 31 29 [{« link »: « mailto:moretti.christine@gmail.com »}] Parking à proximité
L’exposition « Occitània Millenària » vous propose une découverte des périodes, des territoires et des manifestations vivantes constitutifs – avec tant d’autres – de la riche diversité du patrimoine :…

© CIRDOC

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