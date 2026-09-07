Exposition bilingue Français-Occitan « Occitània Millenària : 1000 ans de culture occitane », Salle polyvalente, Montels

Informations pratiques

Exposition bilingue Français-Occitan « Occitània Millenària : 1000 ans de culture occitane » 19 et 20 septembre Salle polyvalente Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition « Occitània Millenària » vous invite à découvrir les périodes, les territoires et les expressions vivantes qui composent, parmi tant d’autres, la riche diversité du patrimoine occitan.

Elle s’articule autour de trois thématiques complémentaires : l’histoire culturelle, une mosaïque d’œuvres et des portraits de personnalités emblématiques de l’histoire et de la culture occitanes.

Cette exposition a été conçue par le CIRDOC, avec le conseil linguistique et la traduction de Xavier Bach. Elle est organisée par l’association Capestang + 1000 ans d’histoire dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026.

Renseignements au 06 89 52 07 60.

moretti.christine@gmail.com

Salle polyvalente Rue des écoles 34310 Montels Montels 34310 Hérault Occitanie 04 67 93 31 29 [{« link »: « mailto:moretti.christine@gmail.com »}] Parking à proximité

L’exposition « Occitània Millenària » vous propose une découverte des périodes, des territoires et des manifestations vivantes constitutifs – avec tant d’autres – de la riche diversité du patrimoine :…

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