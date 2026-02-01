Exposition Bina Baitel Centre d’art contemporain de la Matmut Daniel Havis Saint-Pierre-de-Varengeville

Exposition Bina Baitel

Centre d’art contemporain de la Matmut Daniel Havis 425 Rue du Château Saint-Pierre-de-Varengeville Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Cette exposition met en lumière l’univers singulier de la designer et architecte où design, art et architecture se rencontrent à travers des objets et mobiliers innovants qui invitent à l’interaction et à la redécouverte du quotidien. Cette première grande exposition monographique en France révèle une sélection d’œuvres emblématiques et récentes, montrant comment Baitel transforme des objets familiers en pièces surprenantes, poétiques et sensorielles. .

