Exposition | Biodiversité Médiathèque de Bergerac Bergerac

Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne
Début : 2026-01-09
fin : 2026-02-11
2026-01-09
Tout est vivant, tout est lié. Illustrée par une sélection de vingt et une photos réalisées par Yann Arthus Bertrand et d'autres photographes, cette exposition pédagogique est une invitation à la compréhension des mécanismes, des interactions et des enjeux de chaque organisme vivant.
Des documents, jeux de société, puzzle, herbier, tablette à dessin etc… .
+33 5 53 57 67 66 mediatheque.bergerac@la-cab.fr
