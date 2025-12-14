Exposition | Biodiversité Médiathèque de Bergerac Bergerac

Exposition | Biodiversité

Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne

Début : 2026-01-09

fin : 2026-02-11

2026-01-09

Tout est vivant, tout est lié. Illustrée par une sélection de vingt et une photos réalisées par Yann Arthus Bertrand et d’autres photographes, cette exposition pédagogique est une invitation à la compréhension des mécanismes, des interactions et des enjeux de chaque organisme vivant.

Des documents, jeux de société, puzzle, herbier, tablette à dessin etc… .

Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66 mediatheque.bergerac@la-cab.fr

