Exposition biodiversité Médiathèque Plouarzel

Exposition biodiversité

Médiathèque 4 Route de Saint-Renan Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-08

Une exposition pour sensibiliser petits et grands à l’importance du maintien et de la préservation de la biodiversité (prêtée par la Bibliothèque du Finistère).

De nombreuses animations y seront associées sur les 2 mois. .

Médiathèque 4 Route de Saint-Renan Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 34 94

