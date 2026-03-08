Exposition biodiversité Médiathèque Plouarzel

Médiathèque 4 Route de Saint-Renan Plouarzel Finistère

Début : 2026-04-08
fin : 2026-05-30

Une exposition pour sensibiliser petits et grands à l’importance du maintien et de la préservation de la biodiversité (prêtée par la Bibliothèque du Finistère).
De nombreuses animations y seront associées sur les 2 mois.   .

