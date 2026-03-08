Exposition biodiversité Médiathèque Plouarzel
Exposition biodiversité
Médiathèque 4 Route de Saint-Renan Plouarzel Finistère
Début : 2026-04-08
fin : 2026-05-30
2026-04-08
Une exposition pour sensibiliser petits et grands à l’importance du maintien et de la préservation de la biodiversité (prêtée par la Bibliothèque du Finistère).
De nombreuses animations y seront associées sur les 2 mois. .
Médiathèque 4 Route de Saint-Renan Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 34 94
English : Exposition biodiversité
