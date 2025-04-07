Exposition Biodiversités Maison de l’environnement Angers

Maison de l’environnement Avenue du Lac de Maine Angers Maine-et-Loire

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-24

2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24

Découvrez sa richesse, pour mieux l’apprécier et veiller à sa préservation. Partez à sa rencontre explorez les différents écosystèmes, traversez les temps géologiques, comprenez d’où à émerger notre environnement et l’impact de l’espèce humaine. .

Maison de l’environnement Avenue du Lac de Maine Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 33 60 maison.environnement@angersloiremetropole.fr

