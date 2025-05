Exposition « Birdie memory écouter les oiseaux – Espace André Malraux Surgères, 20 mai 2025 07:00, Surgères.

La Médiathèque municipale de Surgères présente l’exposition Birdie Memory . Cette exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et supports pédagogiques, présente 40 oiseaux communs en Europe, remarquables par leur chant et leur comportement.

Espace André Malraux Bibliothèque de Surgères

Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 71 80 mediatheque@ville-surgeres.fr

English :

The Médiathèque municipale de Surgères presents the « Birdie Memory » exhibition. This exhibition, combining panels, augmented reality and teaching aids, presents 40 birds common in Europe, remarkable for their song and behavior.

German :

Die städtische Mediathek von Surgères präsentiert die Ausstellung « Birdie Memory ». Diese Ausstellung, die eine Mischung aus Schautafeln, erweiterter Realität und pädagogischen Materialien darstellt, präsentiert 40 in Europa häufige Vögel, die durch ihren Gesang und ihr Verhalten auffallen.

Italiano :

La biblioteca multimediale comunale di Surgères presenta la mostra « Birdie Memory ». Questa mostra, che combina pannelli, realtà aumentata e supporti didattici, presenta 40 uccelli comuni in Europa, notevoli per il loro canto e comportamento.

Espanol :

La mediateca municipal de Surgères presenta la exposición « Memoria de pájaros ». Esta exposición, que combina paneles, realidad aumentada y soportes pedagógicos, presenta 40 aves comunes en Europa, notables por su canto y comportamiento.

