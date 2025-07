Exposition Biscornu Ondes Classiques Salle de l’Oratoire La Rochelle

Salle de l’Oratoire 6bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-07-28

fin : 2025-08-03

2025-07-28

Une exposition collective investit l’Oratoire de La Rochelle! Une rencontre unique entre arts visuels et musique classique, où les œuvres dialoguent avec les vibrations sonores.

Salle de l’Oratoire 6bis rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 33 61 11 associationmuzika@gmail.com

English : Exhibition Biscornu Ondes Classiques

A group exhibition at the Oratoire de La Rochelle! A unique encounter between the visual arts and classical music, where the works dialogue with the vibrations of sound.

German : Ausstellung Biscornu Ondes Classiques

Eine Gruppenausstellung im Oratorium von La Rochelle! Eine einzigartige Begegnung zwischen bildender Kunst und klassischer Musik, bei der die Kunstwerke mit den Klangschwingungen in Dialog treten.

Italiano :

Una mostra collettiva all’Oratoire de La Rochelle! Un incontro unico tra arti visive e musica classica, in cui le opere dialogano con le vibrazioni del suono.

Espanol : Exposicion Biscornu Ondes Classiques

¡Una exposición colectiva en el Oratorio de La Rochelle! Un encuentro único entre las artes visuales y la música clásica, donde las obras de arte dialogan con las vibraciones del sonido.

