Exposition Bistrots, rades et comptoirs La mezzanine du Quatro Baud

La mezzanine du Quatro 3 Avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Début : 2025-10-03

fin : 2025-12-01

2025-10-03

En 2014, Yann Lestréhan et Sylvain Bertrand se sont lancés dans un tour de Bretagne un peu à part. Leur objectif visiter une trentaine de vieux bistrots répartis dans les cinq départements historiques bretons.

Une démarche simple et sincère, loin de toute ambition touristique ou scientifique. Ils ont voulu rencontrer celles et ceux qui font encore vivre ces lieux, ces comptoirs pleins d’histoires. Car les bistrots disparaissent, lentement mais sûrement, emportant avec eux un pan de la culture bretonne. Et pourtant, une Bretagne sans ses bistrots serait inimaginable.

Ces lieux de passage sont avant tout des lieux de liens, de confidences, d’humanité. De ce périple est né un livre Bistrots, rades et comptoirs, mêlant récits, portraits, photos et tranches de vie. Ce road trip a également inspiré une exposition, qui sera proposée à la mezzanine du Quatro. Une plongée sensible dans l’univers chaleureux et parfois oublié des bistrots bretons.

Sylvain Bertrand, écrivain et éditeur engagé, y apporte sa plume. Yann Lestréhan, infirmier et photographe amateur, y partage son regard, sensible et curieux.

Accessible aux heures d’ouverture. .

La mezzanine du Quatro 3 Avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

