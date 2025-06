Exposition « Bizarre » Cabinet de curiosités de Lorraine et d’ailleurs – Château de Moyen Moyen 5 juillet 2025 14:00

Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-07-05

C’est un voyage surprenant, avec des objets à l’identité plus ou moins mystérieuse, dans tous les domaines (quotidien, histoire, école, photos et documents, voyages, objets d’art…). L’exposition évoluera tout au long de l’été, au gré des réactions des visiteurs et des envies de ses concepteurs.

Renseignements au 06 20 91 28 03 ou par mail à quiquengrogne54@gmail.comTout public

Château de Moyen 9 Rue du Château

Moyen 54118 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 20 91 28 03 quiquengrogne54@gmail.com

English :

It’s a surprising journey, with objects with more or less mysterious identities, in all fields (everyday life, history, school, photos and documents, travel, art objects…). The exhibition will evolve throughout the summer, according to the reactions of visitors and the desires of its designers.

For further information, call 06 20 91 28 03 or e-mail quiquengrogne54@gmail.com

German :

Es ist eine überraschende Reise mit Objekten mit mehr oder weniger geheimnisvoller Identität aus allen Bereichen (Alltag, Geschichte, Schule, Fotos und Dokumente, Reisen, Kunstobjekte…). Die Ausstellung wird sich den ganzen Sommer über weiterentwickeln, je nach den Reaktionen der Besucher und den Wünschen ihrer Gestalter.

Informationen unter 06 20 91 28 03 oder per E-Mail an quiquengrogne54@gmail.com

Italiano :

È un viaggio sorprendente, con oggetti dall’identità più o meno misteriosa, in tutti i campi (vita quotidiana, storia, scuola, foto e documenti, viaggi, oggetti d’arte…). La mostra si evolverà per tutta l’estate, in base alle reazioni dei visitatori e ai desideri dei suoi ideatori.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 06 20 91 28 03 o inviare un’e-mail a quiquengrogne54@gmail.com

Espanol :

Es un recorrido sorprendente, con objetos de identidad más o menos misteriosa, en todos los ámbitos (vida cotidiana, historia, escuela, fotos y documentos, viajes, objetos de arte…). La exposición evolucionará a lo largo del verano, en función de las reacciones de los visitantes y de los deseos de sus diseñadores.

Para más información, llame al 06 20 91 28 03 o envíe un correo electrónico a quiquengrogne54@gmail.com

L’événement Exposition « Bizarre » Cabinet de curiosités de Lorraine et d’ailleurs Moyen a été mis à jour le 2025-06-15 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS