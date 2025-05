Exposition Blanc & Noir + 1 couleur – Espace La Charité Lavault-Sainte-Anne, 15 mai 2025 07:00, Lavault-Sainte-Anne.

Début : 2025-05-15

fin : 2025-06-09

2025-05-15

Présentation de calligraphies, sculptures, peintures et photos ainsi que de céramiques et d’images numériques

Espace La Charité Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou

Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 07 26

English :

Presentation of calligraphy, sculpture, painting and photography as well as ceramics and digital images

German :

Präsentation von Kalligrafien, Skulpturen, Gemälden und Fotos sowie von Keramik und digitalen Bildern

Italiano :

Sono in mostra calligrafia, scultura, pittura, fotografia, ceramica e immagini digitali

Espanol :

Se exponen caligrafía, escultura, pintura, fotografía, cerámica e imágenes digitales

