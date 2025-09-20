Exposition BLANCHE à Maguelone Cathédrale et presqu’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone

Exposition BLANCHE à Maguelone 20 et 21 septembre Cathédrale et presqu’île de Maguelone Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Exposition « Blanche » à Maguelone

Cette exposition rend hommage à Jean-Pierre Blanche (1927-2022), peintre méditerranéen majeur du 20e siècle.

À travers une déambulation poétique sur les chemins du parc de la Cathédrale, le visiteur est invité à poser un regard différent sur le paysage, guidé par la sensibilité et la palette de l’artiste.

Les scènes exposées révèlent la grande diversité de techniques maîtrisées par Blanche : aquarelle, huile, pastel, fusain, dessin à la plume…

Au fil des 16 reproductions, c’est tout un monde à la fois familier et mystérieux qui se déploie : monnaie du pape, bouquets, cèdre, vues de véranda, étangs… autant de motifs modestes transcendés par l’artiste.

Cathédrale et presqu’île de Maguelone 34750 Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie Occupé depuis la Préhistoire, le site de Maguelone abrite dès le VIe siècle le siège d’un des diocèses primitifs du Languedoc. Ruinée au VIIIe siècle, la cité reprend vie au XIe siècle, puis devient propriété pontificale et se développe. Le site est peu à peu abandonné à partir de 1536, date du transfert du siège épiscopal à Montpellier. En 1852, Frédéric Fabrège acquiert le domaine, puis le fouille, le restaure et le replante. La presqu’île accueille aujourd’hui un Centre d’aide par le travail confié aux Compagnons de Maguelone.

© Compagnons de Maguelone