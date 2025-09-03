Exposition : Blazing Grace Institut suédois Paris

Maria Bang Espersen, Hanna Hansdotter, Peter Hermansson, Fredrik Nielsen et Kirsten Vikingstad Hermansson développent, chacun·e à sa façon, de nouveaux langages esthétiques. Ils·elles ont en commun une passion pour le savoir-faire artisanal et une volonté profonde de contribuer au renouvellement de l’art verrier.

L’art verrier suédois possède une longue et riche histoire, entre innovations et traditions, prestige et simplicité, prospérité et déclin. 100 ans après la percée du mouvement Swedish Grace, il entre dans une nouvelle ère. Une génération d’artistes audacieux·ses remettent en question les traditions établies et les approches conventionnelles, et célèbrent les formes, les couleurs, le désir.

Un peu d’histoire

Le 20e siècle marque l’âge d’or du style et du design suédois. Dans les années 1910, l’association suédoise de l’artisanat (Svensk Slöjdförening) lance le concept de « beaux objets du quotidien » (vackrare vardagsvara), qui a caractérisé le design suédois pendant longtemps. Cette vision de la « beauté pour tous » et de la « beauté au quotidien » a contribué à façonner l’image du peuple suédois. Il s’agissait d’embellir le foyer par un design fonctionnel et épuré, à prix abordable. Cette esthétique quotidienne devait éduquer la population aux valeurs artistiques et favoriser une élévation intellectuelle par les sens.

À travers une série d’expositions nationales et internationales, le concept de beaux objets pour le quotidien se développe, menant à une percée internationale de l’artisanat et de l’art industriel suédois lors de l’exposition universelle de Paris en 1925. Pour l’industrie verrière suédoise, ce succès entraîne une hausse des exportations et une renommée internationale de bon goût, d’élégance et de qualité. Ce style est baptisé Swedish Grace.

Vers un nouvel écosystème

La Suède possède une longue et fière tradition de production verrière. La première verrerie a été fondée au milieu du 17e siècle, et la verrerie de Kosta, toujours en activité, a été établie dès 1742. C’est principalement dans la région sud-est du Småland, au sud de la Suède, que cette industrie a été forte, grâce à l’abondance de forêts nécessaires pour alimenter les fours, bien avant l’arrivée du gaz et de l’électricité.

Au fil des siècles, le Småland a gagné l’appellation de « royaume du verre » (Glasriket). Mais de grands bouleversements ont marqué ces quinze dernières années. La production s’est délocalisée dans des pays à bas salaires. Plusieurs des verreries les plus renommées ont fermé, comme Åfors et Orrefors en 2013.

Dans le sillage de cette industrie vacillante, un nouvel écosystème a émergé. De petites verreries indépendantes, bien équipées, adaptées à la production artistique ainsi qu’à de petites séries de design, se sont établies. Les artistes peuvent y louer un atelier pour produire leurs propres œuvres, assisté·es par un personnel qualifié. Ce processus de démocratisation et cette accessibilité accrue ont fondamentalement transformé le domaine verrier suédois.

Hors des attentes industrielles de productivité, les expressions se déploient sans entrave. Le verre devient un moyen d’explorer, de discuter et de décrire le monde.

Les artistes participant à l’exposition capturent et mettent en lumière ce changement de paradigme.

Commissaire : Markus Emilsson

Le vernissage de l’exposition a lieu le samedi 6 septembre, de 18h à 20h.

Dans le cadre de Paris Design Week et du Festival des Traversées du Marais.

L’artiste et commissaire d’exposition Markus Emilsson invite cinq des artistes verrier·es suédois·es les plus éminent·es pour une exposition débridée, sauvage, haute en couleurs.

Du mercredi 03 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

jeudi

de 12h00 à 21h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Institut suédois 11, rue Payenne 75003 Paris

