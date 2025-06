Exposition « Bleu infiniment » Parvis de l’église Saint-Pierre Touques 4 juillet 2025 07:00

Calvados

Exposition « Bleu infiniment » Parvis de l’église Saint-Pierre Galerie des Créateurs Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-04

Les artisans d’art magnifient la matière autour du bleu.

Du bleu, encore du bleu quelquefois associé au blanc ou au noir.

Symbolique de la sérénité, la fraîcheur, la pureté , l’espoir, le bleu, qui fait référence à l’infini, se révèle couleur de mer et de ciel.

Un voyage immobile qui offre des respirations, des échappées nécessaires, teinté d’un romantisme version bord de mer revisitée.

Objets décoratifs, créations textiles, bijoux, sculptures.

Vernissage le samedi 5 juillet à 18h.

Horaires

Jeudi, vendredi 15h-18h30, samedi, dimanche, jours fériés 11h-13h/15h-18h30

A partir du 16 juillet du mercredi au dimanche 11h-13h/15h-18h30

Parvis de l’église Saint-Pierre Galerie des Créateurs

Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 71 52 71 05 creaculture@orange.fr

English : Exposition « Bleu infiniment »

Artisans of art magnify the material around blue.

Blue, blue again, sometimes combined with white or black.

Symbolic of serenity, freshness, purity and hope, blue, which refers to infinity, is the color of sea and sky.

An immobile voyage that offers breaths of fresh air and necessary escapes, tinged with a romantic seaside revisited.

Decorative objects, textile creations, jewelry, sculptures.

Opening on Saturday, July 5 at 6pm.

Opening hours

Thursday, Friday: 3 pm 6.30 pm, Saturday, Sunday, public holidays: 11 am 1 pm / 3 pm 6.30 pm

From July 16: Wednesday to Sunday 11am-1pm/15pm-6.30pm

German : Exposition « Bleu infiniment »

Kunsthandwerker veredeln das Material rund um die Farbe Blau.

Blau, noch mehr Blau, manchmal in Kombination mit Weiß oder Schwarz.

Blau ist ein Symbol für Gelassenheit, Frische, Reinheit und Hoffnung. Es verweist auf die Unendlichkeit und zeigt sich als Farbe des Meeres und des Himmels.

Eine unbewegliche Reise, die Atemzüge und notwendige Fluchten bietet, mit einer romantischen Version der Strandpromenade in neuem Gewand.

Dekorative Objekte, Textilkreationen, Schmuck, Skulpturen.

Vernissage am Samstag, den 5. Juli um 18 Uhr.

Öffnungszeiten

Donnerstag, Freitag: 15.00-18.30 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage: 11.00-13.00 Uhr/15.00-18.30 Uhr

Ab dem 16. Juli: Mittwoch bis Sonntag 11h-13h/15h-18h30

Italiano :

Gli artigiani dell’arte ingrandiscono il materiale intorno al colore blu.

Blu, ancora blu, a volte combinato con il bianco o il nero.

Simbolo di serenità, freschezza, purezza e speranza, il blu, che rimanda all’infinito, è il colore del mare e del cielo.

Un viaggio immobile che offre boccate d’aria fresca, fughe necessarie, tinte di un romanticismo balneare rivisitato.

Oggetti decorativi, creazioni tessili, gioielli, sculture.

Inaugurazione sabato 5 luglio alle 18.00.

Orari di apertura

Giovedì, venerdì: 15.00-18.30, sabato, domenica, festivi: 11.00-13.00 / 15.00-18.30

Dal 16 luglio: da mercoledì a domenica 11.00-13.00 / 15.00-18.30

Espanol :

Los artesanos del arte magnifican el material en torno al color azul.

Azul, azul de nuevo, a veces combinado con blanco o negro.

Símbolo de serenidad, frescura, pureza y esperanza, el azul, que remite al infinito, es el color del mar y del cielo.

Un viaje inmóvil que ofrece bocanadas de aire fresco, escapadas necesarias, teñidas de un romanticismo marinero revisitado.

Objetos decorativos, creaciones textiles, joyas y esculturas.

Inauguración el sábado 5 de julio a las 18.00 h.

Horarios de apertura

Jueves, viernes: de 15.00 a 18.30 h, sábados, domingos y festivos: de 11.00 a 13.00 h / de 15.00 a 18.30 h

A partir del 16 de julio: de miércoles a domingo de 11.00 a 13.00 h / de 15.00 a 18.30 h

