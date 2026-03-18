Exposition Bleu…l’histoire par la couleur Rue Amiral Courbet Saint-Astier
Exposition Bleu…l’histoire par la couleur Rue Amiral Courbet Saint-Astier jeudi 9 avril 2026.
Exposition Bleu…l’histoire par la couleur
Rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-09
“Bleu…l’histoire par la couleur” Exposition d’art contemporain aux œuvres variées réalisées par Fabienne Chaton, plasticienne.
Jeudi 10h-12h,
Samedi 15h-18h?
Dimanche 10h-12h30/15h-18h,
Centre culturel La Fabrique.
Entrée libre.
Renseignements 07 62 88 05 73
“Bleu…l’histoire par la couleur” Exposition d’art contemporain aux œuvres variées réalisées par Fabienne Chaton, plasticienne.
Jeudi 10h-12h,
Samedi 15h-18h?
Dimanche 10h-12h30/15h-18h,
Centre culturel La Fabrique.
Entrée libre.
Renseignements 07 62 88 05 73 .
Rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 88 05 73
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English : Exposition Bleu…l’histoire par la couleur
blue?history through color? contemporary art exhibition featuring works by Fabienne Chaton, visual artist.
Thursday 10am-12pm,
Saturday 3pm-6pm?
Sunday 10h-12h30/15h-18h,
La Fabrique cultural center.
Free admission.
Information 07 62 88 05 73
L’événement Exposition Bleu…l’histoire par la couleur Saint-Astier a été mis à jour le 2026-03-13 par Vallée de l’Isle en Périgord