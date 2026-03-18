Exposition Bleu…l’histoire par la couleur Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Exposition Bleu…l’histoire par la couleur

Rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-09

“Bleu…l’histoire par la couleur” Exposition d’art contemporain aux œuvres variées réalisées par Fabienne Chaton, plasticienne.

Jeudi 10h-12h,

Samedi 15h-18h?

Dimanche 10h-12h30/15h-18h,

Centre culturel La Fabrique.

Entrée libre.

Renseignements 07 62 88 05 73

“Bleu…l’histoire par la couleur” Exposition d’art contemporain aux œuvres variées réalisées par Fabienne Chaton, plasticienne.

Jeudi 10h-12h,

Samedi 15h-18h?

Dimanche 10h-12h30/15h-18h,

Centre culturel La Fabrique.

Entrée libre.

Renseignements 07 62 88 05 73 .

Rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 88 05 73

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English : Exposition Bleu…l’histoire par la couleur

blue?history through color? contemporary art exhibition featuring works by Fabienne Chaton, visual artist.

Thursday 10am-12pm,

Saturday 3pm-6pm?

Sunday 10h-12h30/15h-18h,

La Fabrique cultural center.

Free admission.

Information 07 62 88 05 73

L’événement Exposition Bleu…l’histoire par la couleur Saint-Astier a été mis à jour le 2026-03-13 par Vallée de l’Isle en Périgord