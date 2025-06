Exposition « Bleu profond, l’océan révélé » Deauville 28 juin 2025 10:30

Calvados

Exposition « Bleu profond, l’océan révélé » Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-28 10:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-06-28

L’exposition offre un voyage immersif, conduisant le visiteur des rivages familiers aux profondeurs mystérieuses des fonds marins. La plongée début devant les floraisons somptueuses le corail rouge, né du sang de Méduse, les fonds marins éclatants peints par Redon et les paysages aquatiques envoûtants d’Hicham Berrada. À mi-chemin entre imaginaire et innovation technique, le visiteur découvre les scaphandres rudimentaires et les submersibles vus par Jules Verne et présentés à l’Exposition Universelle de 1867. Enfin, l’exposition plonge dans le royaume de l’imaginaire, peuplé de créatures mythiques.

Exposition réalisée avec le concours exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France, avec le soutien exceptionnel du musée d’Orsay et avec la participation du Musée océanographique de Monaco.

Dernier accès à l’exposition à 17h45.

Les Franciscaines Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 40

English : Exposition « Bleu profond, l’océan révélé »

The exhibition offers an immersive journey, taking visitors from familiar shores to the mysterious depths of the ocean floor. The dive begins in front of sumptuous blooms: red coral, born of Medusa’s blood, the dazzling seabeds painted by Redon and the bewitching aquatic landscapes of Hicham Berrada. Halfway between imagination and technical innovation, visitors discover the rudimentary diving suits and submersibles seen by Jules Verne and presented at the 1867 Universal Exhibition. Finally, the exhibition plunges into the realm of the imaginary, populated by mythical creatures.

« Exhibition produced with the exceptional support of the Bibliothèque nationale de France, the Musée d’Orsay and the Oceanographic Museum of Monaco.

Last admission to the exhibition at 5:45 p.m.

German : Exposition « Bleu profond, l’océan révélé »

Die Ausstellung bietet eine immersive Reise, die den Besucher von den vertrauten Ufern in die geheimnisvollen Tiefen des Meeresbodens führt. Der Tauchgang beginnt vor prächtigen Blüten: die rote Koralle, geboren aus dem Blut der Medusa, die leuchtenden Meeresgründe, gemalt von Redon, und die betörenden Wasserlandschaften von Hicham Berrada. Auf halbem Weg zwischen Fantasie und technischer Innovation entdeckt der Besucher die rudimentären Taucheranzüge und Tauchboote, die Jules Verne sah und die auf der Weltausstellung von 1867 vorgestellt wurden. Schließlich taucht die Ausstellung in das Reich der Fantasie ein, das von mythischen Kreaturen bevölkert wird.

« Die Ausstellung wurde mit der außergewöhnlichen Unterstützung der Bibliothèque nationale de France, des Musée d’Orsay und des Musée océanographique de Monaco realisiert.

Letzter Einlass in die Ausstellung um 17:45 Uhr.

Italiano :

La mostra offre un viaggio immersivo, che porta i visitatori dalle coste familiari alle misteriose profondità dei fondali oceanici. L’immersione inizia davanti a sontuose fioriture: il corallo rosso, nato dal sangue di Medusa, gli abbaglianti fondali marini dipinti da Redon e gli ammalianti paesaggi acquatici di Hicham Berrada. A metà strada tra immaginazione e innovazione tecnica, i visitatori scopriranno i rudimentali scafandri e sommergibili visti da Jules Verne e presentati all’Esposizione Universale del 1867. Infine, la mostra si immerge nel regno dell’immaginario, popolato da creature mitiche.

« Questa mostra è stata realizzata con il sostegno eccezionale della Bibliothèque nationale de France, del Musée d’Orsay e del Museo Oceanografico di Monaco.

Ultimo ingresso alla mostra alle 17.45.

Espanol :

La exposición ofrece un viaje inmersivo, que lleva a los visitantes desde costas familiares hasta las misteriosas profundidades del fondo oceánico. La inmersión comienza frente a suntuosas floraciones: el coral rojo, nacido de la sangre de Medusa, los deslumbrantes fondos marinos pintados por Redon y los hechizantes paisajes acuáticos de Hicham Berrada. A medio camino entre la imaginación y la innovación técnica, los visitantes descubrirán las rudimentarias escafandras y sumergibles vistos por Julio Verne y presentados en la Exposición Universal de 1867. Por último, la exposición se sumerge en el reino de lo imaginario, poblado de criaturas míticas.

« Esta exposición se ha realizado con el apoyo excepcional de la Biblioteca Nacional de Francia, el Museo de Orsay y el Museo Oceanográfico de Mónaco.

Última entrada a la exposición a las 17.45 horas.

