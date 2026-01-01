Exposition Bloomy Alençon

Exposition Bloomy

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-08 14:00:00

fin : 2026-01-21 17:30:00

Du 8 au 21 janvier, les Bains-Douches présenteront Bloomy, une exposition proposée dans le cadre d’un partenariat avec l’École supérieure d’art et de design TALM Angers.

Six jeunes artistes, diplômés en juin 2025, présenteront le fruit des différents ateliers et rencontres organisés aux Bains-Douches durant l’année scolaire 2024-2025. Cette exposition fait suite à un travail commun mené conjointement par l’École TALM d’Angers, Thomas Bauer et Géraldine Gourbe, membres de l’équipe enseignante et le centre d’art Les Bains-Douches, dans le cadre du programme d’accompagnement professionnel et pédagogique intitulé Sur le chemin des glaces.

L’exposition sera aussi l’occasion de présenter le catalogue des diplômés du DNSEP, mention Art. Intitulé Bloom, ce catalogue a été coordonné par Sophie Vinet, la directrice des Bains-Douches.

En pratique

Du 8 au 21 janvier 2026

Vernissage jeudi 8 janvier à 18h30

Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 17h30

https://bainsdouches.net .

151 Avenue de Courteille Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 29 48 51

