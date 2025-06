Exposition Blow Bangles Site verrier de Meisenthal Meisenthal 1 juillet 2025 13:30

Moselle

Site verrier de Meisenthal 1 place Robert Schuman Meisenthal Moselle

Tarif : – – EUR

Début : 2025-07-01 13:30:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-07-01

2025-07-14

François Daireaux a croisé les cultures verrières de Meisenthal et de la ville de Firozabad en Inde où sont produits des bracelets de verre, bangles, dont se parent les femmes indiennes depuis des siècles.

En imaginant un protocole inédit consistant à souffler des bangles de différents coloris dans 404 moules historiques, l’artiste imagine de nouvelles formes qui portent en elles à la fois la présence et l’absence de l’objet initial.

Derrière l’apparente beauté hypnotique des 404 empreintes de verre coloré se cache une part plus sombre, celle de toute production de masse, dévorante d’énergie et de vies.

Exposition présentée dans la Galerie du Centre International d’Art Verrier, dans le cadre du parcours de visite du Site Verrier de Meisenthal.

Tarifs, informations 03 87 96 81 22 / contact@site-verrier-meisenthal.fr / www.site-verrier-meisenthal.fr

Réservations visites de groupes 03 87 96 91 51 / reservation@site-verrier-meisenthal.frTout public

Site verrier de Meisenthal 1 place Robert Schuman

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 81 22

English :

François Daireaux crossed the glassmaking cultures of Meisenthal and the Indian town of Firozabad, where glass bracelets, or bangles, have been produced and worn by Indian women for centuries.

By imagining a novel protocol involving blowing bangles of different colors into 404 historical molds, the artist imagines new forms that carry within them both the presence and absence of the initial object.

Behind the apparent hypnotic beauty of the « 404 prints » of colored glass lies a darker side, that of all mass production, devouring energy and lives.

Exhibition presented in the Galerie du Centre International d?Art Verrier, as part of the tour of the Site Verrier de Meisenthal.

Prices and information: 03 87 96 81 22 / contact@site-verrier-meisenthal.fr / www.site-verrier-meisenthal.fr

Group tour bookings: 03 87 96 91 51 / reservation@site-verrier-meisenthal.fr

German :

François Daireaux hat die Glaskulturen von Meisenthal und der indischen Stadt Firozabad gekreuzt, wo Glasarmbänder, Bangles, hergestellt werden, die seit Jahrhunderten von indischen Frauen getragen werden.

Durch ein neuartiges Protokoll, bei dem Bangles in verschiedenen Farben in 404 historische Formen geblasen werden, schafft der Künstler neue Formen, die sowohl die Anwesenheit als auch die Abwesenheit des ursprünglichen Objekts in sich tragen.

Hinter der scheinbar hypnotischen Schönheit der « 404 Abdrücke » aus farbigem Glas verbirgt sich eine dunklere Seite, nämlich die der Massenproduktion, die Energie und Leben verschlingt.

Die Ausstellung wird in der Galerie des Centre International d’Art Verrier im Rahmen des Rundgangs durch die Glashütte von Meisenthal gezeigt.

Preise, Informationen: 03 87 96 81 22 / contact@site-verrier-meisenthal.fr / www.site-verrier-meisenthal.fr

Reservierungen für Gruppenbesuche: 03 87 96 91 51 / reservation@site-verrier-meisenthal.fr

Italiano :

François Daireaux ha riunito le culture vetrarie di Meisenthal e della città di Firozabad in India, dove da secoli le donne indiane producono e indossano braccialetti di vetro.

Con un protocollo innovativo che prevede la soffiatura di bangles di diversi colori in 404 stampi storici, l’artista ha creato nuove forme che portano in sé sia la presenza che l’assenza dell’oggetto originale.

Dietro l’apparente bellezza ipnotica delle « 404 stampe » di vetro colorato si nasconde un lato oscuro, quello di ogni produzione di massa, che divora energie e vite.

Mostra presentata nella Galleria del Centre International d’Art Verrier, nell’ambito del tour della Vetreria Meisenthal.

Prezzi e informazioni: 03 87 96 81 22 / contact@site-verrier-meisenthal.fr / www.site-verrier-meisenthal.fr

Prenotazioni per gruppi: 03 87 96 91 51 / reservation@site-verrier-meisenthal.fr

Espanol :

François Daireaux ha reunido las culturas vidrieras de Meisenthal y de la ciudad india de Firozabad, donde las mujeres indias fabrican y llevan desde hace siglos brazaletes de vidrio.

Mediante un novedoso protocolo que consiste en soplar brazaletes de distintos colores en 404 moldes históricos, la artista ha creado nuevas formas que llevan en sí tanto la presencia como la ausencia del objeto original.

Tras la aparente belleza hipnótica de las « 404 impresiones » de vidrio coloreado se esconde un lado más oscuro, el de toda producción en serie, devoradora de energía y de vidas.

Exposición presentada en la Galería del Centre International d’Art Verrier, dentro de la gira Meisenthal Glassworks.

Precios e información: 03 87 96 81 22 / contact@site-verrier-meisenthal.fr / www.site-verrier-meisenthal.fr

Reservas para visitas en grupo: 03 87 96 91 51 / reservation@site-verrier-meisenthal.fr

