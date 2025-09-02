Exposition Blues Locminé
Exposition Blues Locminé mardi 2 septembre 2025.
Exposition Blues
Médiathèque place Anne de Bretagne Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-02
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-02
42 Photographies et textes de Guy Le Texier réalisés lors de son road trip musical à la découverte du Blues aux Etats-Unis de Dallas,Texas à La Nouvelle Orléans Louisiane, en passant par Clarksdale, Mississippi. .
Médiathèque place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition Blues Locminé a été mis à jour le 2025-08-06 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE