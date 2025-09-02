Exposition Blues Locminé

Exposition Blues Locminé mardi 2 septembre 2025.

Exposition Blues

Médiathèque place Anne de Bretagne Locminé Morbihan

Début : 2025-09-02

fin : 2025-09-26

2025-09-02

42 Photographies et textes de Guy Le Texier réalisés lors de son road trip musical à la découverte du Blues aux Etats-Unis de Dallas,Texas à La Nouvelle Orléans Louisiane, en passant par Clarksdale, Mississippi. .

Médiathèque place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

