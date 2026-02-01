Exposition Board feeling Ancien bâtiment de l’ONF Nevers

Exposition Board feeling

Ancien bâtiment de l’ONF 19 Boulevard Victor Hugo Nevers Nièvre

Début : 2026-02-14 11:00:00

fin : 2026-02-28 21:00:00

2026-02-14

Samedi 14 février à partir de 11h Board Feeling au Boulevard Victor Hugo à Nevers.

Le Board Feeling est cette sensation intime et instinctive qui unit le skateur à sa planche un équilibre, une énergie et une liberté qui font du skate un véritable mode d’expression, bien au-delà du simple geste sportif.

Présentée par LE LABO, l’exposition Board Feeling met en lumière le travail d’Hugo Tordjman & Nicolas Nalet à travers une sélection de 20 photographies argentiques. Les tirages, réalisés par Le Sel Paris, seront sublimés sous la direction de Thibaut Piel, photographe et ami proche des deux artistes.

Hugo Tordjman & Nicolas Nalet composent un duo aussi complémentaire que spontané. Leur approche artistique ne cherche pas à reproduire les clichés de la photographie de skate, mais à en explorer les zones de liberté le grain, la vitesse, l’échec, la chute, la reprise, l’ici-et-maintenant.

Leur œuvre explore non seulement le trick mais aussi le contexte l’architecture urbaine, l’atmosphère du spot, la communauté. Ils revendiquent une vision plurielle, globale un panel visuel de skate diversifié et complet .

En un mot, Hugo et Nicolas traduisent sur pellicule la sensation brute le grain du bitume, le grain du film, le souffle d’un trick et nous invitent à ressentir le board feeling comme on ressentirait une vibration, une impulsion, un contact.

Horaires d’ouverture du 14 au 28 février

Samedi 11h 19h

Dimanche 14h 18h

Mercredi 14h 19h

Jeudi et vendredi 18h 21h

Programme

Vernissage (en collaboration avec DIG DUG DUG) Samedi 14 février à 19h avec des concerts Tamagawa (solo guitare), Stereo (Pop-rock), Montanita (Dream-pop), DIG DUG DUG (DJ set)

Brunch ukrainien par Olga Dimanche 15 février entre 11h et 14h

Tattoo flash par 8Vices Samedi 21 et dimanche 22 février (horaire de l’expo)

Atelier cyanotype loisir créatif 7 ans et + Mercredi 25 février (sur réservation)

Vente d’ouvrages thématiques par libraire ENTRE-DEUX (horaire de l’expo)

Soirée de clôture concert de Muscle Mannschaft (Punk HxC) Samedi 28 février à 20h

BAR et SNACK sur place. .

