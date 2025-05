Exposition Bob Lescaux – Galerie d’exposition du Pôle Culturel Allauch, 24 mai 2025 10:00, Allauch.

Bouches-du-Rhône

Exposition Bob Lescaux Du 24/05 au 21/09/2025, tous les jours de 10h à 18h. Galerie d’exposition du Pôle Culturel Galerie d’exposition du Pôle Culturel 164 avenue du général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

La peinture est sa respiration, qu’elle soit figurative ou abstraite car l’une le distrait de l’autre, avant tout la recherche de différents modes d’expression le passionne.

Les trains, les paquebots, les gares, les grands espaces sont les principales sources d’inspiration de ses toiles et irrésistiblement attaché à l’univers de l’enfance, sa fascination pour les jouets anciens dont il est collectionneur lui fait intégrer dans son oeuvre poupées, mannequins, pantins équilibristes qu’il peint avec passion en les situant dans un univers basculant. Rêve, humour, poésie, dérision, c’est ainsi que l’on pourrait définir la démarche de LESCAUX. Il nous rend spectateur d’un monde réel où celui de l’enfance est souvent malmené mais aussi porteur d’un espoir infini. .

Galerie d’exposition du Pôle Culturel Galerie d’exposition du Pôle Culturel 164 avenue du général de Gaulle

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

He breathes painting, whether figurative or abstract, because one distracts him from the other. Above all, he is passionate about exploring different modes of expression.

German :

Die Malerei ist sein Atem, egal ob gegenständlich oder abstrakt, denn das eine lenkt ihn vom anderen ab, vor allem die Suche nach verschiedenen Ausdrucksformen begeistert ihn.

Italiano :

Respira la pittura, sia essa figurativa o astratta, perché l’una lo distrae dall’altra, ma soprattutto è appassionato nell’esplorare diversi modi di espressione.

Espanol :

Respira pintura, ya sea figurativa o abstracta, porque una le distrae de la otra y, sobre todo, le apasiona explorar distintos modos de expresión.

L’événement Exposition Bob Lescaux Allauch a été mis à jour le 2025-05-19 par Maison du Tourisme d’Allauch