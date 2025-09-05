Exposition Bob Lescaux, peintre de l’ailleurs par sa fille Sylvie Djamoussian aux Salles Voutées Salles Voutées Cassis

Exposition Bob Lescaux, peintre de l’ailleurs par sa fille Sylvie Djamoussian aux Salles Voutées Salles Voutées Cassis vendredi 5 septembre 2025.

Exposition Bob Lescaux, peintre de l’ailleurs par sa fille Sylvie Djamoussian aux Salles Voutées

Du 05/09 au 14/09/2025 de 10h à 19h.

Tous les jours. Salles Voutées C/o Mairie de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 10:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

Date(s) :

2025-09-05

Sylvie Djamoussian, fille du peintre Bob Lescaux, vous invite à découvrir l’exposition Bob Lescaux, peintre de l’ailleurs aux Salles Voutées du 5 au 14 septembre 2025.

Peintre français né à Lille en 1928, Bob Lescaux a consacré sa vie à l’art sous toutes ses formes dessin, gravure, publicité, écriture, et bien sûr, peinture. Son style inclassable mêle réalisme, onirisme, humour et mélancolie, pour créer des mondes à la fois familiers et déroutants.



Les toiles de Lescaux sont traversées par des éléments récurrents trains, gares, paquebots, mais aussi jouets anciens, pantins, mannequins, placés dans des décors décalés où l’enfance se confronte à la dureté du réel. Il joue de la perspective et de l’illusion pour inviter le regard à plonger dans un ailleurs troublant, à la frontière du rêve et du quotidien.



Lieu Salles Voutées, Place Baragnon 13260 Cassis

Dates du 5 au 14 septembre 2025

Horaires tous les jours de 10h à 19h

Entrée gratuite

Vernissage vendredi 5 septembre à 18h30 .

Salles Voutées C/o Mairie de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Sylvie Djamoussian, daughter of painter Bob Lescaux, invites you to discover the exhibition « Bob Lescaux, peintre de l’ailleurs » at Les Salles Voutées from September 5 to 14, 2025.

German :

Sylvie Djamoussian, die Tochter des Malers Bob Lescaux, lädt Sie ein, die Ausstellung « Bob Lescaux, peintre de l’ailleurs » in den Salles Voutées vom 5. bis 14. September 2025 zu entdecken.

Italiano :

Sylvie Djamoussian, figlia del pittore Bob Lescaux, vi invita a scoprire la mostra « Bob Lescaux, peintre de l’ailleurs » presso Les Salles Voutées dal 5 al 14 settembre 2025.

Espanol :

Sylvie Djamoussian, hija del pintor Bob Lescaux, le invita a descubrir la exposición « Bob Lescaux, peintre de l’ailleurs » en Les Salles Voutées del 5 al 14 de septiembre de 2025.

L’événement Exposition Bob Lescaux, peintre de l’ailleurs par sa fille Sylvie Djamoussian aux Salles Voutées Cassis a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme de Cassis