EXPOSITION BOCAJ Mauguio

Rendez-vous à la Galerie Prévert pour découvrir cette exposition !

Jean-Paul Bocaj est connu pour ses représentations de modèles féminins, sensuels et provocants. La femme dans toute sa diversité est l’élément central de son oeuvre.

Ses acryliques aux couleurs vives conjuguent inlassablement la beauté plastique du corps féminin. La force du peintre réside non seulement dans sa capacité à insuffler la vie, mais aussi à offrir une histoire personnelle à chacun de ses personnages.

Madones, mamans ou aventurières, leur regard fixe le passant avec provocation. Pas de doute, les femmes transpercent la toile, superbes et troublantes comme toujours. Elles occupent le premier plan au détriment flagrant de la gent masculine qui ne ressort pas indemne de l’histoire…

Bocaj n’accepte pas le côté sérieux du sujet et opte définitivement pour l’humour.

Exposition du 16 octobre au 21 novembre 2025

Vernissage en présence de l’artiste le vendredi 17 octobre à 18h30

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Entrée libre

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Service Culture, Traditions et Patrimoine

Tél 04 67 29 65 35

E-mail culture@mauguio-carnon.com .

English :

Come to Galerie Prévert to discover this exhibition!

German :

Treffen Sie sich in der Galerie Prévert, um diese Ausstellung zu entdecken!

Italiano :

Venite a vedere questa mostra alla Galerie Prévert!

Espanol :

Venga a ver esta exposición en la Galería Prévert

