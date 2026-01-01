Exposition BOESCH ET DAPHNE MAROGER

35 avenue François Bougouin Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 14:00:00

fin : 2026-02-17 18:30:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-11 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01

Cette exposition rend hommage à Bernard Boesch, architecte et peintre passionné d’art contemporain, à l’origine du musée qui porte son nom. Il légua sa villa balnéaire à la Ville de La Baule-Escoublac afin d’en faire un lieu culturel unique. Proche de grands artistes du XXᵉ siècle, dont Raoul Dufy, son œuvre traverse les principaux courants artistiques de l’après-guerre. L’eau et le rivage maritime, sources d’inspiration majeures, y occupent une place centrale, entre figuration et abstraction.

Les peintures de Bernard Boesch dialoguent ici avec les céramiques de Daphné Maroger. Travaillant le grès et la porcelaine, l’artiste crée des émaux aux textures et nuances subtiles, inspirés par la nature, les paysages méditerranéens et la tradition céramique, qu’elle revisite avec une sensibilité contemporaine. .

35 avenue François Bougouin Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 53 08 musee.boesch@mairie-labaule.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition BOESCH ET DAPHNE MAROGER Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-12-30 par ADT44