EXPOSITION « BOIRE ET MANGER A LA TABLE DE NOS ANCETRES » Joinville

EXPOSITION « BOIRE ET MANGER A LA TABLE DE NOS ANCETRES » Joinville mercredi 3 septembre 2025.

EXPOSITION « BOIRE ET MANGER A LA TABLE DE NOS ANCETRES »

Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-03 2025-09-20 2025-09-21

Tout public

Après avoir été présentée au musée de Saint-Dizier en début d’année, l’exposition « Manger et boire à la table de nos ancêtres », sera présentée au château du Grand Jardin à Joinville du 3 au 21 septembre. Celle-ci, prêtée pour l’occasion par le musée de Saint-Dizier, a été réalisée en 2024-2025 par les élèves des classes d’archéologie du collège Luis Ortiz et du lycée Saint-Exupéry, ainsi que les classes de CE1-CE2 de l’école Jean-Macé à Saint-Dizier.

Elle est composée de 12 panneaux, présentant l’organisation des banquets, l’occasion de plonger dans la vie de nos ancêtres, de la préhistoire au Moyen-Âge, à travers leur vaisselle de table coupes, amphores, vases… Au-delà des pratiques alimentaires, cette exposition explore également la dimension sociale des repas la place des femmes dans les banquets, les attitudes et comportements, la conservation des aliments, l’alimentation et l’archéologie, etc

L’exposition est incluse dans le billet d’entrée (tarifs 6,5 € plein / 4,5 € réduit / gratuit pour les moins de 12 ans).

Le château du Grand Jardin accueille cette exposition du 3 au 21 septembre. Il est ouvert du lundi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Des horaires spéciaux sont proposés lors des journées européennes du patrimoine samedi 20 septembre de 10h à 19h et dimanche 21 septembre de 11h à 19h30. .

Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement EXPOSITION « BOIRE ET MANGER A LA TABLE DE NOS ANCETRES » Joinville a été mis à jour le 2025-09-02 par Antenne de Joinville