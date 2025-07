Exposition Bois Brut Piégut-Pluviers

Exposition Bois Brut Piégut-Pluviers vendredi 1 août 2025.

Exposition Bois Brut

2 place de la République Piégut-Pluviers Dordogne

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-29

2025-08-01

Par Philippe Lapeyre. Vernissage 1er août 18h30. Permanences jeudis, vendredis et samedis de 18h à 21h.

+33 6 25 42 10 58

English : Exposition Bois Brut

By Philippe Lapeyre. Vernissage August 1st, 6.30pm. Open Thursdays, Fridays and Saturdays from 6pm to 9pm.

German : Exposition Bois Brut

Von Philippe Lapeyre. Vernissage 1. August 18:30 Uhr. Sprechstunden donnerstags, freitags und samstags von 18.00 bis 21.00 Uhr.

Italiano :

Di Philippe Lapeyre. Inaugurazione il 1° agosto, ore 18.30. Aperto giovedì, venerdì e sabato dalle 18.00 alle 21.00.

Espanol : Exposition Bois Brut

Por Philippe Lapeyre. Inauguración el 1 de agosto, 18.30 h. Abierto jueves, viernes y sábados de 18.00 a 21.00 h.

