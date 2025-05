Exposition Bois sacrés, une histoire des origines de Chartres C’Chartres Archéologie – Chartres, 14 juin 2025 07:00, Chartres.

C’Chartres Archéologie vous invite à une exposition hors du commun dans un tout nouvel espace d’exposition. Pour la première fois, vous pourrez admirez les vestiges du plafond suspendu découvert durant les fouilles du sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val.

L’exposition retrace l’histoire du sanctuaire et celle de la découverte de son nymphée un ensemble de trois bassins dont l’un a contenu, pendant près de 2000 ans, les vestiges exceptionnels d’un plafond suspendu en bois sculpté. Près de 2000 pièces de bois ont été retrouvées dans un état de conservation remarquable. Une découverte encore exceptionnelle en Europe ! Les archéologues vous dévoileront également leurs méthodes d’enquêtes archéologiques, les savoir-faire des artisans de l’Antiquité et les plus beaux objets découverts durant les fouilles. En fin d’exposition, un espace de restitution immersif, entièrement réalisé en trompe-l’œil, vous plongera dans l’atmosphère de l’édifice à bassins, il y a près de 18 siècles. .

C?Chartres Archéologie invites you to an extraordinary exhibition in a brand-new exhibition space. For the first time, you can admire the remains of the suspended ceiling discovered during the excavation of the Gallo-Roman sanctuary at Saint-Martin-au-Val.

C?Chartres Archéologie lädt Sie zu einer außergewöhnlichen Ausstellung in einem völlig neuen Ausstellungsraum ein. Zum ersten Mal können Sie die Überreste der abgehängten Decke bewundern, die während der Ausgrabungen des gallo-römischen Heiligtums in Saint-Martin-au-Val entdeckt wurden.

C?Chartres Archéologie vi invita a una mostra straordinaria in un nuovissimo spazio espositivo. Per la prima volta, potrete ammirare i resti del soffitto sospeso scoperto durante gli scavi del santuario gallo-romano di Saint-Martin-au-Val.

C’Chartres Archéologie le invita a una exposición extraordinaria en un espacio de exposición totalmente nuevo. Por primera vez, podrá admirar los restos del techo suspendido descubierto durante las excavaciones del santuario galo-romano de Saint-Martin-au-Val.

