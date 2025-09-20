Exposition « Boisgeloup L’Arcadie de Picasso » Gisors

1 place Pablo Picasso Gisors

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20 2025-09-21 2025-09-27 2025-09-28 2025-10-04 2025-10-05

Occasion exceptionnelle de découvrir le château du Boisgeloup, propriété retirée située près de la ville normande de Gisors. Entre 1930 et 1937, le Château de Boisgeloup fut la maison de campagne et l’atelier de Pablo Picasso. L’artiste y trouva un refuge paisible, loin de la vie urbaine, un lieu de détente en famille et entre amis, ainsi qu’une précieuse source d’inspiration créative.

Des œuvres majeures réalisées au cours de cette période seront présentées dans plusieurs espaces du château, notamment dans les anciennes écuries, que Picasso avait transformées en atelier de sculpture et de gravure, ainsi que dans la chapelle gothique du XIVe siècle, vestige des origines médiévales du site.

Cette immersion dans un lieu habituellement fermé au public, ainsi que la découverte des jardins environnants, permettront d’entrer au cœur de l’univers de Picasso durant l’une des phases les plus inventives et prolifiques de sa carrière. .

1 place Pablo Picasso Gisors 27140 Eure Normandie +32 479 53 12 21 sophie.bravomorales@fabarte.org

