Exposition Boketto, peinture sur collage Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène

Exposition Boketto, peinture sur collage Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène mercredi 23 juillet 2025.

Exposition Boketto, peinture sur collage

Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-23

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-07-23

Venez découvrir des œuvres autour du Japon de l’artiste MAVAEL, by Emmanuel Roche.

.

Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86

English :

Come and discover works about Japan by artist MAVAEL, by Emmanuel Roche.

German :

Entdecken Sie Werke rund um Japan von der Künstlerin MAVAEL, by Emmanuel Roche.

Italiano :

Venite a scoprire le opere sul Giappone dell’artista MAVAEL, di Emmanuel Roche.

Espanol :

Venga a descubrir las obras sobre Japón del artista MAVAEL, de Emmanuel Roche.

L’événement Exposition Boketto, peinture sur collage Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron